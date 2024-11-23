3 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

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Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 farklı suç kaydı olan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 3 farklı suçtan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Şahsın birden fazla kişi tarafından gece vakti yağmalama suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ve kasten yaralama suçlarından arandığı öğrenildi. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK