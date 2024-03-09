30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı
ANKARA - Terör örgütü FETÖ'ye yönelik, 30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları çerçevesinde 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon ile ilgili detayları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin:
Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması', 'emniyet mahrem yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı - Son Dakika
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Birecik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda E.Ç. ve D.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Kırşehir'de sosyal medyada satış ilanına konulan motosikleti çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şubesi ekipleri, çalınan motosikletin izini sürerek şüphelileri tespit etti. Motosiklet sahibine teslim edilirken, yaşları küçük olan şüpheliler ailelerine teslim edildi.
Elazığ'da 6 Şubat depremleri sonucu ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında, yanında bulunan sağlam caminin duvarı zarar gördü. Bina sakinleri, yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmalar sonucunda 18 organizatör ile 197 göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler adli makamlara sevk edilirken, göçmenler sınır dışı işlemleri için göç idaresine teslim edildi.
Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'nde kayınpederi tarafından tabancayla vurulan Bekir Karasu, hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan kayınpeder ise olayın büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiğini söyledi.
Bursa'da bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle vitrindeki altınları gasbederek kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan altınların değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
Eskişehir'de kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını alan şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda birçok silah ve sahte para da ele geçirildi.
Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da 138 kişiyi dolandıran 11 şahıs, escort veya masöz kadın temin etme vaadiyle yapılan operasyonda yakalandı. Tutuklanan 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-10' Operasyonu kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 30 ilde 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara'ya teslim edildi.
Bitlis'te daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini uzun namlulu silahla basan evli Cihan Oral, üç kişiyi katletti. 27 yaşındaki genç kadın, babası ve ağabeyi saldırıda hayatını kaybetti. Anne Nermin İnceyol ise ağır yaralandı. Katliam yapan Cihan Oral, olaydan sonra kaçtı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kar maskeli ve eli silahlı iki şüpheli, bir kuyumcudan 3.5 milyon değerindeki yaklaşık buçuk kilo altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, olay yerinden otomobile binerken havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?