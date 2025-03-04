30 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ'da 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hakkında 30 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Süleymanpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 Şubat 2025 tarihinde yapılan araştırmalar kapsamında B.E. isimli şahsın "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Hakkında 30 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.E., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.