30 Yıllık Ağaç, Park Halindeki Otomobili Hurdaya Çevirdi - Son Dakika
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30 Yıllık Ağaç, Park Halindeki Otomobili Hurdaya Çevirdi

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Tekirdağ Çorlu'da devrilen 30 yıllık akasya ağacı, park halindeki bir otomobili kullanılamaz hale getirdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Araç sahibi, zararının karşılanmasını talep etti.

20.09.2024 19:48  Güncelleme: 19:52
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30 yıllık ağaç üzerine devrildiği otomobili hurdaya çevirdi... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da devrilen 30 yıllık akasya ağacı, otomobili hurdaya çevirdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 30 senelik olduğu öne sürülen bir akasya ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, hasar gören otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

"Zararımın karşılanmasını istiyorum"

Otomobilini pert vaziyette görünce şoke olduğunu ifade eden Muhammet Tangaloğlu, "Sabah saatlerinde aracımı yol kenarına müsait bir yere park etmiştim. İşte bulunduğum sırada aracımın üzerine ağaç devrildiği ve pert olduğu söylenince apar topar olay yerine geldim. Söylendiği gibi aracım hurdaya dönmüş ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Konuyla ilgili gerekli müracaatta bizzat bulunacağım" dedi.

Çevredeki bir esnaf, ağacın kökünün kuruması nedeniyle devrilmiş olabileceğini ifade etti. Öte yandan ağacın devrildiği anlar an be an kameraya yansıdı.

30 Yıllık Ağaç, Park Halindeki Otomobili Hurdaya Çevirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 30 Yıllık Ağaç, Park Halindeki Otomobili Hurdaya Çevirdi - Son Dakika

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