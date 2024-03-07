300 bin TL'lik vurgunun görüntüleri ortaya çıktı
MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Gündüz saatlerinde gerçekleşen olay ise saniye saniye kameralara yansıdı .
Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi Kardelen sokakta bulunan A.Y.'ye ait bir depoda piyasa değeri yaklaşık üç yüz bin TL olan 650 adet musluk, 60 adet klozet, 80 adet su saati, 8 adet yangın vanası, 200 adet su süzgeci, 50 adet fıskiye takımı ve 400 adet lavabo bataryası çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında zanlıların kimliklerini belirlerken, B.A. ile M.T.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Gündüz saatlerinde gerçekleşen olay saniye saniye kameralara yansırken, çalındıktan sonra satılan malzemeler ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 300 bin TL'lik vurgunun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, para kazanma vaadiyle internette reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirdikleri kişileri dolandırarak 6 milyon lira haksız kazanç elde etmişlerdir. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde, Oğuz M. ile yeğeni İbrahim İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada İbrahim İ., dayısına silahla ateş açarak öldürdü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan müdahalede Oğuz M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İbrahim İ. ise gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan işçi servisi devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın da katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, kentteki asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için jandarma ve emniyet personelinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti. Ayrıca, Tunceli'de meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikler ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin huzur ve sükun ortamının sağlandığını ve bu durumun devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla, 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahıs yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan para aldıkları ve bu parayı kripto para üzerinden yurt dışına aktardıkları tespit edildi. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. 7 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Elazığ'ın merkezine bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda, 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya adlı genç ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bulduğu için geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?