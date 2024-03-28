31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günlere kala seçim güvenliği ile ilgili çalışmalarda devam ediyor.
Vali Mustafa Çiftçi, İl Seçim Güvenliği Toplantısına başkanlık etti. Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda; Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ve Mustafa Berk Çelik, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ile İl Emniyet Müdürü hazır bulundu - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve sentetik haplar ele geçirilirken, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT'yi iptal ederek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı.
Erzincan'da yapılan çalışmalarda, K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, K.E. hakkında işlemler devam etmektedir.
Konya'da iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan 2 komşunun karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında elinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kapaklı'da sahibinin bahçesinden çalınan 55 günlük Hera isimli köpek, polis ekipleri tarafından aranıyor. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi, Hera'nın kendilerine geri teslim edilmesini istiyor.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada araçta bulunan evli çiftten biri yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, üzerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan bir zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, kontrolsüz şerit değiştiren otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti. Olay sonucunda şahıs yaralanırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 mermi kovanı bulundu ve bir araçta küçük çapta hasar meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet refüjdeki kaldırım taşına çarparak devrildi. Yardıma ilk olarak olayı gören bir vatandaş yetişti. Kaskı sayesinde başından yaralanmayan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da polisin dikkati sayesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu hap yüklü otomobil çekiciyle taşınırken durdurulan araçta yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de seyir halindeki kamyon, yaptığı sesli ikaza rağmen kavşağa kontrolsüz giren tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 2 aracın park halindeki başka bir tıra çarparak durabildiği kazada sürücüler ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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