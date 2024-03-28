31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günlere kala Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de hazır bulundu.

28.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günlere kala seçim güvenliği ile ilgili çalışmalarda devam ediyor.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Seçim Güvenliği Toplantısına başkanlık etti. Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda; Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ve Mustafa Berk Çelik, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ile İl Emniyet Müdürü hazır bulundu - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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