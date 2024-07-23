4 Kişilik Ailenin Hayatını Kaybettiği Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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4 Kişilik Ailenin Hayatını Kaybettiği Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Adana'da meydana gelen kazada, otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Kazada, dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı ve toplu olarak defnedildi.

23.07.2024 08:55
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4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 21 Temmuz günü Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Otomobilin köprüden düştüğü anlar anbean kameralara yansıdı.

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine otomobilde ulaşıldı. 25 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne, en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 kişilik aile, Kozan İlçesinde Kızıllar Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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