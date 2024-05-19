4 kişinin yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
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4 kişinin yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı

Karabük'te meydana gelen bir kazada, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrollerde, sürücülerden birinin 257 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

19.05.2024 23:02
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4 kişinin yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken sürücülerden biri 257 promil alkollü çıktı.

Kaza Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana geldi. V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde sürücü V.A.'nın 257 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 kişinin yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı - Son Dakika

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