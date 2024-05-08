4 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı - Son Dakika
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4 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı

Rize'de 4 yıldır aranan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı. Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hükümlü şahıs mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede bulundu.

08.05.2024 20:37
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4 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı

RİZE - Rize'de 4 yıldır aranan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde Pazar İlçesinde meydana gelen olayda kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, yasadışı kenevir ekimi olayı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi ve hakkında görevini yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, silahla tehdit, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurmak başta olmak üzere 11 adet suçtan ötürü toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 yıldır aran C.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Asayiş komando timi, jandarma asayiş timleri, TEM unsuru ve JASAT timleri tarafından Pazar ilçesi Yemişli Köyünde operasyon gerçekleştirildi. İkamette yapılan operasyonda hükümlü şahıs mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı - Son Dakika

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