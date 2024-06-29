Şehitkamil'de Sahte Baharat ve Boya Maddeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şehitkamil'de Sahte Baharat ve Boya Maddeleri Ele Geçirildi

Şehitkamil\'de Sahte Baharat ve Boya Maddeleri Ele Geçirildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, güvenilir gıda vasfını taşımayan sahte baharat ve boya maddeleri ele geçirildi. Toplam 400 kilogram ürün, imha edildi. Denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak yapıldığı ve gıda sahtekarlığının önüne geçmek için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

29.06.2024 14:18  Güncelleme: 14:19
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Şehitkamil'de, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kapsamlı denetimler sonucunda güvenilir gıda vasfını taşımayan sahte baharat ve boya maddeleri ele geçirildi. Toplam 400 kilogram ürün, el konularak imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler, Burak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleştirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda karabiber benzeri, sumak benzeri, fesleğen benzeri ve kekik tozu ile boya maddeleri tespit edildi. Bu ürünlerin, halk sağlığını tehdit ettiği ve güvenilir gıda vasfını taşımadığı belirlendi. Gıda güvenliği standartlarına uymayan ürünler, yasal mevzuatlar çerçevesinde imha edilmek üzere çöp transfer merkezine götürüldü ve ürünlerin imhası gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak yapıldığı ve benzeri durumlara karşı sıfır tolerans gösterildiği vurgulandı. Ayrıca, gıda sahtekarlığının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı ve şüpheli durumlarda ilgili mercilere bildirimde bulunmaları istendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Şehitkamil, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehitkamil'de Sahte Baharat ve Boya Maddeleri Ele Geçirildi - Son Dakika


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