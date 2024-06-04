43 ilin geçiş güzergahında kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim: Tırlar tek tek durduruldu - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim: Tırlar tek tek durduruldu

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı öncesi 43 ilin geçiş güzergahında kurbanlık hayvanların sevkiyatlarına yönelik sıkı denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların sağlık durumlarını, nakil belgelerini ve hayvan refahını denetlerken, polis ve jandarma ekipleri de araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol etti. Kurban Bayramı'nın güzel geçmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

04.06.2024 15:48
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43 ilin geçiş güzergahında kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim: Tırlar tek tek durduruldu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanların sevkiyatlarına yönelik denetimler yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, kurbanlık hayvan sevkiyatları sıkı denetim altına alındı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanların sevkiyatları da hız kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kurbanlıkların sağlık durumlarını, nakil belgelerini ve hayvan refahını gözlemleyerek mevzuata uygunluğunu denetledi. Polis ve jandarma ekipleri de denetimlere destek vererek, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Hayvanların sağlığını ve nakil şartlarının uygun olup olmadığını denetlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Ateş, "43 ilin kesişim noktasında bulunan Kırıkkale'de, 4 farklı noktada denetimlerimizi sürdürüyoruz. 7/24 azimle çalışarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde hayvanların küpelerine, hastalıklı olup olmadıklarına ve araç içerisindeki refahlarına dikkat ediyoruz. Nakil listelerini titizlikle takip ediyoruz ve hayvanların küpelerini kontrol ediyoruz. Sevk süreçlerini yakından izliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın güzel ve sorunsuz geçmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Ateş, "Bayramımızın güzel geçmesini temenni ediyoruz. Denetim noktalarında, hayvan pazarlarında ve kesim noktalarında denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz," diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Jandarma, Tarım, Güvenlik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 43 ilin geçiş güzergahında kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim: Tırlar tek tek durduruldu - Son Dakika

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