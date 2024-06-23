43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi: Araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi: Araçlar tek tek durduruldu

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu ve narkotik köpeğiyle arama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın trafik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler, 24 saat boyunca devam ediyor. Uygulama noktalarında araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, özellikle yolcu otobüslerinin bagaj bölümlerinde bulunan eşyalar köpek yardımıyla arandı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

23.06.2024 19:59
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43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi: Araçlar tek tek durduruldu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "2024 yılı Kurban Bayramı trafik tedbirleri" konulu genelge kapsamında trafik denetimleri aralıksız sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yapılan denetimler, 24 saat esasına göre devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama noktalarında araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirildi ve araçların evraklarını kontrol etti.

Ankara-Kırıkkale D200 karayolundaki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasında görev alan polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede kullanılan "Adam" isimli köpekle özellikle yolcu otobüslerinin bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları üzerinde arama yaptı.

Otobüs şoförü İbrahim Gürses, kara yollarında denetimlerin yoğun olduğunu belirterek, "Kimlik kontrolü yapıyorlar. Köpekle bagajları arıyorlar. Çok şükür şuana kadarda bizde bir şey çıkmadı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi: Araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında narkotik denetimi: Araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika
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