43 Kaçak Göçmen Ayvacık\'ta Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 43 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen tespit eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-103' tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.