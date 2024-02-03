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45 yıl hapisle aranan genç sarktığı balkonda böyle yakalandı - Son Dakika
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45 yıl hapisle aranan genç sarktığı balkonda böyle yakalandı

45 yıl hapisle aranan genç sarktığı balkonda böyle yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde çeşitli 'hırsızlık' suçlarından toplam 45 yıl hapis cezasıyla aranan genç, evine gelen polislere balkondan sarkarak direndi. Polisler ikna etmeye çalıştıkları genci bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek apar topar yakaladı.

03.02.2024 22:32  Güncelleme: 22:34
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45 yıl hapisle aranan genç sarktığı balkonda böyle yakalandı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde çeşitli "hırsızlık" suçlarından toplam 45 yıl hapis cezasıyla aranan genç, evine gelen polislere balkondan sarkarak direndi. Polisler ikna etmeye çalıştıkları genci bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek apar topar yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi'nde 4 katlı binaya gelen Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli 'hırsızlık' suçları nedeniyle hakkında 45 yıl kesinleşmiş ceza olan B.E.'nin bulunduğu daireye girdi. Polisleri gören B.E. yakalanmamak için 3. kattaki dairenin balkonuna geçip aşağı sarktı.

Bunun üzerine olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polisler korkuluklara tutunan genci uzun süre ikna etmeye çalıştı. Direnen gencin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen ekipler kollarından tutup onu yukarı çekmeyi başardı.

Çevredekilerin meraklı bakışlarla izlediği olayda genç, önce polis merkezine götürüldü. Daha sonra da işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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