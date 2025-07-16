457 Yaşındaki Anıt Ağaç Rüzgarla Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
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457 Yaşındaki Anıt Ağaç Rüzgarla Devrildi: Bir Yaralı

457 Yaşındaki Anıt Ağaç Rüzgarla Devrildi: Bir Yaralı
16.07.2025 10:47  Güncelleme: 10:53
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 2022 yılında koruma altına alınan 457 yaşındaki Akkavak cinsi kavak ağacı, rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda hafif yaralanan bir kişi, çevredekiler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Fazla insanın bulunmadığı akşam saatlerinde yaşanan bu olay, büyük bir facianın önüne geçti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında anıt ağaç olarak koruma altına alınan yaklaşık 457 yaşındaki Akkavak cinsi kavak ağacı rüzgarın etkisiyle kökünden devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, ağacın altında kalan biri olup olmadığını kontrol ederek durumu ekiplere bildirdi. Devrilen ağacın dalları arasında sıkışarak hafif yaralanan bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yayaların yoğun kullandığı noktada yaşanan olayda, ağacın akşam saatlerinde devrilmiş olması ve caddede o sırada fazla insan bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Eğirdir ilçe merkezindeki Çınaraltı Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşının en işlek noktasında bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak koruma altına alınan yaklaşık 457 yaşındaki Akkavak cinsi kavak ağacı, rüzgarın etkisiyle kökünden koparak devrildi. Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, ağacın altında birilerinin kalmış olabileceğini düşünerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ağacın dalları arasında hafif şekilde yaralanmış bir kişinin bulunduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların büyük endişe yaşadığı olayda can kaybı yaşanmazken, ağacın devrildiği alanın yayaların yoğun kullandığı bir nokta olması ve olayın akşam saatlerinde gerçekleşmesi, muhtemel bir faciayı önleyen en önemli etken olarak değerlendirildi.

"Gürültüyle yıkıldı, gündüz olsaydı facia yaşanabilirdi"

Olay anını anlatan bölge esnafı Mustafa Özkoç, "Dün akşam saat 20.30 sıralarında, asırlık ağacımız büyük bir gürültü ve çatırtıyla bir anda yıkıldı. Gündüz saatlerinde olmaması, bir açıdan şans oldu çünkü normalde o saatlerde ağacın altında, banklarda oturan çok sayıda vatandaşımız oluyordu. Çok şükür, olay herhangi bir can kaybına ya da ciddi yaralanmaya yol açmadan atlatıldı. Bu ağaç birkaç yıl önce yan yatmıştı, o zaman belediye ekipleri dallarını budamıştı. Dün akşam da olayın ardından gece saat 01.00'e kadar çalışmalar devam etti ve devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Ağacın yola değil de iç tarafa devrilmesi ve ciddi bir yaralanma yaşanmaması bizler için sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir kişi dalların arasında sıkışmıştı, hemen kurtardık"

Olay anında yardıma koşan çevre esnaflarından Osman İncekara, "Ağacın altında üç kişi vardı. İki kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı ancak bir kişinin dalların arasında sıkıştığını fark ettik. Hemen müdahale ederek onu bulunduğu yerden çıkardık ve sağlık ekiplerine teslim ettik. Hafif yaralıydı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın akşam saatlerinde yaşanması ve o an bölgede kimsenin olmaması gerçekten büyük bir şanstı. Allah korudu diyebilirim. Şu an devrilen ağaç kaldırıldı ancak hemen yanındaki ağaçta da risk olabilir. Yetkililerin o ağacı da incelemesi ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğirdir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 457 Yaşındaki Anıt Ağaç Rüzgarla Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika

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