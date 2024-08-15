Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat - Son Dakika
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Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde 48 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Glynn Ray Simmons, açtığı karşı dava sonucunda 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.

15.08.2024 17:46  Güncelleme: 18:27
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde 48 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Glynn Ray Simmons, açtığı karşı dava sonucunda 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.

TÜM AKLANANLAR ARASINDA EN UZUN HAPİS YATAN KİŞİ OLDU

ABD'de 1974 yılında bir soygun sırasında tezgahtar Carolyn Rogers'ı öldürmekten suçlu bulunan ve önce idam cezasına daha sonra ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Glynn Ray Simmons tazminat kazandı.

Bir yargıcın cezasını iptal etmesinin ardından Temmuz 2023 yılında serbest kalan 71 yaşındaki Simmons, polisin raporlarında tahrifat yaptığını ve savcılığın duruşma sırasında delil sakladığını iddia ederek açtığı karşı davada 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.

Avukat Elizabeth Wang yaptığı açıklamada, "Bay Simmons işlemediği bir suçtan dolayı trajik bir süreyi hapiste geçirdi. Her ne kadar bu süreyi asla geri alamayacak olsa da, Edmond ile varılan bu uzlaşma onun yoluna devam etmesini sağlayacak" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin idam cezasına ilişkin kararının ardından 1977 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Simmons, Ulusal Aklanma Sicili'ne göre kayıtlara geçen tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi oldu.

Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilgehan Göktürk: Geç gelen adalet, adalet değildir... 21 0 Yanıtla
  • Aynur Cıkın: Ömrü bitmiş içerde o parayı alsa ne yazar artık 48 yıl yarım asır yaa 20 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: 48 yıl ömrünün en güzel yılları gitmiş bütün dünyayı verseler bile hiç bir anlamı olmaz 12 0 Yanıtla
  • Turgay Uzun: bu yaştan sonra gelen paranın... 10 0 Yanıtla
  • halil eles: o parayla ne yapack bu saaten sonra 7 0 Yanıtla
  • ihsan Toper: Bir ömür boşuna çok yağnışlar var 5 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Belki öbür tarafa götürür Amca 48 yılın acısını çıkartır çatır çutur 0 0 Yanıtla

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