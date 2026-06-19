Emre Apartmanı Davası: Belediye Çalışanları Hakim Karşısında

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 49 kişiye mezar olan Emre Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında belediye çalışanlarının yargılanmasına başlandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 11 katlı Emre Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Yıkılan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapım ve denetim süreçlerinde görev aldıkları iddia edilen belediye çalışanlarının yargılanmasına başlandı. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıkarken, müşteki yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralı olarak kurtulan mağdurlar, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanık Mehmet E., "Belediyeden istifa ettim. Belediyede görev yaptığım süre içerisinde, söz konusu binanın yapım tarihinde görevde bulunmamaktaydım. Binanın yıkımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğum veya kusurum bulunmamaktadır" dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa B., "Ben inşaat mühendisiyim. O tarihlerde İmar Müdürlüğü Yapı ve Ruhsat Birimi'nde mühendis olarak görev yapıyordum. Binanın yıkılmasında herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Projenin hazırlanması ve yapım sürecinde herhangi bir görevim olmamıştır" şeklinde konuştu.

Diğer tutuksuz sanık Kadir G., "Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nde mimar olarak görev yapmaktayım. Diğer sanıkları görev nedeniyle tanıyorum. Ruhsat biriminde çalıştığım için yalnızca mimari projeleri incelerim. İnşaatın denetimi gibi bir görevim bulunmamaktadır. Binanın yıkımında herhangi bir kusurum yoktur, görevim masa başı inceleme ile sınırlıdır" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve sanıkların tutuksuzluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 11 katlı Emre Apartmanı yıkıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 49 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada binanın yapım ve sorumluluk sürecine ilişkin çeşitli kişi ve görevliler hakkında dava açıldı. Daha önce görülen yargılamalarda bazı sanıklar "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırıldı. - GAZİANTEP