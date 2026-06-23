5 İl'de Uyuşturucu Operasyonu: 341 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 341 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

146 asayiş timi, 8 komando timi, 634 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 341 şüpheli yakalandı.

Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlar sonucunda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. - ANKARA