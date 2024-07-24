5. kattan asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, saat 16: 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan sitenin içerisindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki B.S.B. hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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