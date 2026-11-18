Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) deposundan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki alım merkezine gönderilen 5 tır dolusu kaliteli fındığın, sevkiyat sırasında çürük fındıklarla değiştirildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kandıra'daki TMO deposundan Karasu'ya sevk edilmek üzere yola çıkarılan sağlam fındıkların, Sakarya'nın Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi'nde bulunan bir depoya götürülmesiyle gerçekleşti. İddiaya göre depoda tırlardaki kaliteli ürünler indirilerek, yerlerine 5 tır dolusu çürük fındık yüklendi. Değiştirildiği öne sürülen çürük fındıkların daha sonra Karasu TMO alım merkezine teslim edilmesi üzerine durum yetkililerce fark edildi. TMO yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3 ilçede operasyon: 11 gözaltı

Yürütülen çalışmalar kapsamında Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık tüccarı E.M. ile birlikte Kaynarca ve Karasu ilçelerinden 10 şüpheli daha yakalandı. Toplam 11 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.