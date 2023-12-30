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50 Yıl Boyunca Hafızlık Yapan Cami Gönüllüsü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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50 Yıl Boyunca Hafızlık Yapan Cami Gönüllüsü Son Yolculuğuna Uğurlandı

83 yaşındaki Ali Rıza Kahraman, İzmit Fevziye Camii'nde 50 yıl boyunca gönüllü olarak hafızlık yaptıktan sonra hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi camide düzenlenen törenin ardından defnedildi. Yakınları ve vatandaşlar, Kahraman'ı 'Hafız amca' olarak tanımlayarak onun iyi bir insan olduğunu vurguladı.

50 Yıl Boyunca Hafızlık Yapan Cami Gönüllüsü Son Yolculuğuna Uğurlandı
30.12.2023 - 23:42,
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Gönüllü olarak 50 yıl boyunca hafızlık yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - İzmit Fevziye Camii'nin 50 yıl boyunca gönüllü hafızlığını yapan ve hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ali Rıza Kahraman, görev yaptığı camide son yolculuğuna uğurlandı.

İzmit Fevziye Camii'nin gönüllü olarak 50 yıl boyunca hafızlığını yapan Ali Rıza Kahraman, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle 83 yaşındayken dün hayatını kaybetti. Farklı camilerde de gönüllü olarak müezzinlik, imamlık yapan Kahraman'ın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Kahraman'ın cenazesi 50 yıl boyunca hafızlık yaptığı Fevziye Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazını Kahraman'ın arkadaşı Şaban Özbay kıldırdı. Hafız Kahraman'ın cenaze namazına ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kahraman naaşı, kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Herkes onu 'Hafız amca' olarak tanırdı"

Herkes tarafından iyi bilindiğini söyleyen Ali İhsan Kahraman, "Ali Rıza Kahraman amcam olur. Herkes onu 'Hafız amca' olarak tanırdı. Fevziye Camii'nde uzun süre görev yapan din adamıydı. Herkesin çok sevdiği İzmit'in yakından tanıdığı iyi bir insandı. 40-50 yılları arasında müezzinlik yaptı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kahraman'ın akrabası Yasin Koçman ise "Ali Rıza Kahraman amca çok iyi bir insandı. Yıllarca Fevziye Camii'nde hafızlık yaptı, gönüllü olarak çeşitli mescitlerde hocalık yaptı. Bundan herhangi bir kazanç beklemedi. Aynı zamanda esnaflık da yapıyordu" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 50 Yıl Boyunca Hafızlık Yapan Cami Gönüllüsü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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