500 Bin TL'lik Altın Hırsızı Tutuklandı

500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hizmetli polisten kaçamadı

HATAY - Hatay'da çalıştığı evden piyasa değeri 500 bin TL olan dört adet beşli altını çalan kadın hizmetli, polis ekipleri tarafından tespit edilerek mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi İsmet İnönü mahallesinde bir evden piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan dört adet beşli kolyeyi çalındı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin geniş kapsamlı yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisinin evin hizmetlisi G.H. isimli kadın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin adresi belirlendi ve kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı altınları ev sahibine teslim edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

"Şahıstan çıkan 500 bin TL'lik altını geri vatandaşımıza teslim ettiler"

İsmet İnönü mahallesi muhtarı Engin Aktuğ," İsmet İnönü mahallemizde bir ikamette bir hırsızlık olayı gerçekleşti. 500 bin TL değerinde altın zihniyet eşyası çalındı fakat en yakın zamanda emniyet güçlerimiz şahsı yakaladılar. Şahıstan çıkan 500 bin TL'lik altını geri vatandaşımıza teslim ettiler. Bu hususta hizmetlerinden dolayı Emniyet müdürümüz Nevzat Güneş ve bütün ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum" dedi.