54 İlde Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
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54 İlde Suç Örgütü Operasyonu

17.06.2026 17:35
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven 258 kişiyi yakaladı.

İçişleri Bakanlığı, 54 ilde "sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan" 258 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "54 ilde bugün 'sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan' şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 54 İlde Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

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