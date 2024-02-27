56 ilde gerçekleştirilen operasyonda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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56 ilde gerçekleştirilen operasyonda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

56 ilde gerçekleştirilen operasyonda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-49' operasyonlarında 56 ilde toplamda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda suç örgütlerine ait birçok belge ve delil ele geçirildi.

27.02.2024 08:30
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56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - ANKARA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 56 ilde gerçekleştirilen operasyonda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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