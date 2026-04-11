6 Yaşındaki Eylül Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 Yaşındaki Eylül Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

11.04.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çermik'te 1. sınıf öğrencisi Eylül Karadağ, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.

Eylül Karadağ'ın cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Karadağ, Çermik, Çocuk, Eylül, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:27:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.