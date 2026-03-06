61 Şüpheli Jandarma Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
61 Şüpheli Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

06.03.2026 14:07
11 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik ve yağma suçlarına karışan 61 şüpheli yakalandı.

11 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma' suçlarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda halkı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı ve ödeme yapamayanların mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 4,5 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Bu şahıslar hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen şüphelilere ait, 23 banka hesabında bulunan 92 milyon lira suç gelirine ve yaklaşık 215 milyon lira değerinde, 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekneye el konuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlılıkla ve aralıksız sürüyor. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

