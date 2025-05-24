70 Yaşındaki Adam Sulama Kanalına Düşerek Ayağını Kırdı

Üzerinden geçmeye çalıştığı sulama kanalına düşen şahsın ayağı kırıldı

MERSİN - Mersin'de beton kirişlerin üzerinden geçmeye çalışırken kanala düşerek ayağını kıran 70 yaşındaki yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Sadi Gündoğdu, merkez Toroslar ilçesi 209. Cadde üzerindeki kanalın üzerinden karşı geçmek için beton kirişlere çıktığı sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Yaşlı adamın, içerisinde 30 santimetre su bulunan kanala düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağının kırıldığı belirtilen Gündoğdu, itfaiye ekiplerince sedyeye alınarak düştüğü kanaldan çıkarıldı. Yaşlı adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.