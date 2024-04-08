71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu; 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi. 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Mercek-16 Operasyonları: 912 Silah Ele Geçirildi, 959 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kavga eden 7 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şahısların il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.
Maltepe'de karşı istikametlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tır ile kargo firmasına ait bir kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon devrilerek yol kenarına savrulurken tır da bariyere girdi. Kazada, iki şoför de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
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