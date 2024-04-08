Mercek-16 Operasyonları: 912 Silah Ele Geçirildi, 959 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır ve Kamyonun Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tır ile kargo firmasına ait bir kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon devrilerek yol kenarına savrulurken tır da bariyere girdi. Kazada, iki şoför de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.