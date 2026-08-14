71 Yaşındaki Kadın Eşinden 10. Kez Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

71 Yaşındaki Kadın Eşinden 10. Kez Şikayetçi

71 Yaşındaki Kadın Eşinden 10. Kez Şikayetçi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 71 yaşındaki Nazmiye T., eşinin kendisini ve oğlunu tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu.

Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve daha önce yaşadıkları evi ateşe vermeye çalışan eşinin, bu kez keserle kapısına gelerek kendisini ve oğlunu ölümle tehdit ettiğini ileri süren 71 yaşındaki kadın, 10'uncu kez eşinden şikayetçi oldu. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten yaşlı kadın, "Korkuyorum. Şikayetimden vazgeçmiyorum" dedi.

Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir oğlunun yanında kalan ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Nazmiye T. (71), daha önce yaşadıkları evi ateşe vermeye çalışan eşinin bu kez keserle kapısına geldiğini ve tehditlerde bulunduğunu öne sürerek 10'uncu kez şikayetçi oldu. Nazmiye T.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, müvekkilinin geçici olarak güvenli bir yere yerleştirileceğini belirterek, uzaklaştırma kararının ihlal edildiği gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Olay, 14 Temmuz 2026 tarihinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5932 Sokak'ta bulunan müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan T. (71) ile yaklaşık 40 yıllık eşi Nazmiye T. (71) arasında bir süredir yaşanan sorunlar nedeniyle yaşlı kadın, yan taraftaki evde yaşayan oğlunun yanına yerleşti. Eşini eve almadığı belirtilen Nazmiye T. ile oğlu, Ayhan T. hakkında uzaklaştırma ve evden çıkarma kararı aldırdı.

Kendisini eve kilitleyip ateşe verdi

Kararı bildirmek üzere adrese gelen polis ekiplerini gören Ayhan T., kendisini evin içerisine kilitleyerek evi ateşe vereceğini söyledi. Mutfaktaki tüpü açan Ayhan T., poşetlerde topladığı karton atıkları ateşe verdi. Kısa sürede evi duman kaplarken, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Gözaltına alınan Ayhan T. polis merkezine götürülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evindeki yangının söndürülmesini gözyaşları içinde izleyen Nazmiye T.'yi oğlu ve yakınları teselli etti.

Keserle kapısına geldiğini iddia etti

Olayın ardından eşinin tehditlerini sürdürdüğünü belirten Nazmiye T., güvenliğini sağlamak amacıyla evinin kilidini değiştirdi. Ancak Ayhan T.'nin bu kez keserle kapıya geldiğini ve kapıyı kırdığını ileri süren Nazmiye T., yeniden polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Nazmiye T., "Bana anahtarı değiştirmemi söylediler, ben de değiştirdim. Keserle geldi, kapının anahtarını ve kapıyı kırdı. 'Seni yaşatmayacağım' dedi ve kaçtı. Polislerin geleceğini bildiği için kaçtı. Şikayetçiyim, davacıyım. Şikayetimden vazgeçmiyorum. Bunun 10'uncu mu, 11'inci mi olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Seni de oğlunu da öldüreceğim diye tehdit ediyor"

Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Nazmiye T., eşinin kendisini ve oğlunu tehdit ettiğini ileri sürerek, "Korkuyorum çünkü tehdit ediyor. 'Seni de öldüreceğim, bu evi de yakacağım, oğlunun evini de yakacağım, oğlunu da öldüreceğim' diyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibarıyla 10'uncu müracaatımızı yaptık"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Nazmiye T.'nin dosyasını üstlenen avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, son olayın ardından yeniden şikayette bulunduklarını belirterek, "Nazmiye teyzenin dosyasında, şüpheli eşin sabah erken saatlerde kapının kolunu keserle kırması ve tehditlerde bulunması üzerine yeniden karakola müracaat ettik. Bu, bugün itibarıyla 10'uncu müracaatımız oldu" dedi.

Nazmiye T.'nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirlerinden yararlandığını ifade eden Kurt, "Ancak ihlaller nedeniyle bugüne kadar bir işlem yapılmadı. Müvekkilimiz çok yalnızdı. Artık kendisini koruyabileceği ve sığınabileceği bir yer var. En azından kısa süreliğine kendisini barındırabileceğimiz güvenli bir yere bırakacağız. İhlaller nedeniyle yeniden şikayetçi olduk. Aile mahkemesinin bu durumu ivedilikle göz önünde bulunduracağına inanıyoruz. Dosyamızın ve Nazmiye teyzenin arkasındayız. Gerekli bütün önlemleri aldık. Umarım kendisine hiçbir zarar gelmeden bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

"Tutuklanmasını talep ediyoruz"

Şüphelinin henüz yakalanamadığını belirten avukat Kurt, şunları söyledi:

"Şahıs şu anda serbest çünkü polis her geldiğinde bir şekilde kaçıyor ve kendisine ulaşılamıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler yetkililerinden bugün aldığım bilgiye göre kendisine elektronik kelepçe takılacak. Ancak biz elektronik kelepçenin ötesinde, 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki tedbir kararlarını ihlal etmesi nedeniyle zorlama hapsi uygulanmasını istiyoruz. Bunun dışında hakkında neredeyse dokuzuncu soruşturma dosyası açılıyor. Yaşı dahi göz önünde bulundurulmadan bu eylemleri gerçekleştiren şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz. Tutuklanması talebiyle kendisinden yeniden şikayetçi olduk."

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 71 Yaşındaki Kadın Eşinden 10. Kez Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:53:44. #7.12#
SON DAKİKA: 71 Yaşındaki Kadın Eşinden 10. Kez Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.