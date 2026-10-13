7500 kodu gönderen Corendon uçağı 178 yolcuyla Nürnberg'e güvenle indi - Son Dakika
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7500 kodu gönderen Corendon uçağı 178 yolcuyla Nürnberg'e güvenle indi

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Korfu'dan Nürnberg'e giden Corendon uçağı, 7500 kodu gönderilmesi üzerine Eurofighter eşliğinde Nürnberg'e güvenli indi; uçakta 178 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Havalimanı yaklaşık 1 saat kapalı kaldı, Corendon radyo kesintisi nedeniyle gerçek acil durum olmadığını açıkladı.

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'ya sefer yapan Corendon Havayolları'na ait yolcu uçağı, kokpitten uçak kaçırma durumunu bildiren "7500" kodunun gönderilmesinin ardından Eurofighter savaş uçaklarının eşliğinde Nürnberg Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Almanya'nın güneyindeki Nürnberg Havalimanı'nda öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Alman polisi, Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan gelen Corendon Havayolları'na ait bir yolcu uçağından, havacılıkta uçak kaçırma durumunu bildirmek için kullanılan "7500" kodunun gönderildiğini bildirdi. Pilotla telsiz üzerinden iletişim kurulamaması üzerine havalanan Eurofighter savaş uçakları, 178 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçağa Nürnberg Havalimanı'na inişine kadar eşlik etti. Uçak, havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Yetkililer, 7500 kodunun yanlışlıkla mı gönderildiğini yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Mittelfranken Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yaşananların ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan Nürnberg Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Yerinde yapılan kontroller sonucunda herhangi bir tehlike bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Polis operasyonu nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan Nürnberg Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar Frankfurt, Stuttgart ve Münih havalimanlarına yönlendirildi.

"Uçak, radyo iletişim sisteminde kısa süreli bir kesinti nedeniyle kod bildirdi"

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamada ise "13 Ekim 2026 tarihinde Korfu'dan Nürnberg'e Corendon Airlines XR456 seferini gerçekleştiren 9H-CXD tescilli Boeing 737-800 uçağı, radyo iletişim sisteminde kısa süreli bir kesinti nedeniyle Hırvatistan hava sahasında yerel saatle 09: 00'da acil durum kodu bildirdi. Durum derhal takip altına alındı, gerekli soruşturmalar gecikmeden başlatıldı ve tüm gerekli önlemler alındı. Uçak Nürnberg Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi. Corendon Havayolları, hiçbir zaman gerçek bir acil durumun söz konusu olmadığını ve 178 yolcunun, altı mürettebat üyesinin veya uçağın hiçbir zaman tehlikede olmadığını açıkça vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
HavacılıkGüvenlik3. SayfaGüncelRadyoKorfuDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: 7500 kodu gönderen Corendon uçağı 178 yolcuyla Nürnberg'e güvenle indi - Son Dakika
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