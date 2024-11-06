Emniyet Genel Müdürlüğü: " Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 8 ilde taşlı saldırı: 140 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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