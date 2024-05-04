8 milyonluk vurguna jandarma baskını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

8 milyonluk vurguna jandarma baskını

Geniş Video İzle

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 392 adet akıllı telefon, 52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 8 milyon 266 bin TL değerinde kaçak eşya bulundu.

04.05.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 milyonluk vurguna jandarma baskını

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan 392 adet akıllı telefon,52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 7 farklı işyerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan; 392 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 52 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 45 adet gümrük kaçağı kulaklık, 22 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

(FA-LO-ÖK-Y)

8 milyonluk vurguna jandarma baskını
Kaynak: İHA

Akıllı Telefon, Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 milyonluk vurguna jandarma baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Vanspor, Bursaspor Maçında Sahadan Çekildi Vanspor, Bursaspor Maçında Sahadan Çekildi
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
15:29 Döviz kurundaki durağanlık akaryakıt fiyatlarına yansıyor Döviz kurundaki durağanlık akaryakıt fiyatlarına yansıyor
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 15:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: 8 milyonluk vurguna jandarma baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement