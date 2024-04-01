8 oy farkın olduğu ilçede gerginlik
Mucur'da yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı
KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin kazandığı Mucur Belediyesi'nin 8 oyla el değiştirmesi iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı. İddiaya göre ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmenin MHP bürosu önünden geçmesi gerginliği tırmandırdı. MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi. İki parti arasında 8 oy farkı olduğu öğrenilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin iş yerini sarmasıyla birlikte olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır 8 partili yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.
Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu açıklanan sonuçlara göre oyların yüzde 8.29'unu alarak seçimleri 3. sırada tamamladı. Maçoğlu, seçim sonrası ilk açıklamasında eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Alevler işyerini kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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