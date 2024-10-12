8 Suç Örgütüne Kuyu Operasyonları: 95 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

8 Suç Örgütüne Kuyu Operasyonları: 95 Şüpheli Yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanlığı, 'Kuyu-32' ve 'Kuyu-33' operasyonlarıyla 8 suç örgütünden 95 şüpheliyi yakaladı.

12.10.2024 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 ayrı suç örgütüne "Kuyu-32" ve -Kuyu-33" operasyonları: 95 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonları ile 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 ilde "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te cezaevinde olan Cuma Ali Dursun Bursa'da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt'te cezaevinde olan Rıdvan Dündar'ın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne üye 95 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 Suç Örgütüne Kuyu Operasyonları: 95 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
10:30 Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:25 Fenerbahçe’nin stat ismi rekor paraya değişiyor Fenerbahçe'nin stat ismi rekor paraya değişiyor
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
10:05 Kasırganın vurduğu Florida’da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi
09:56 Ahmet Türk’e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı Ahmet Türk'e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı?
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 08:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: 8 Suç Örgütüne Kuyu Operasyonları: 95 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.