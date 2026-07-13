8 Yaşındaki Erdem Boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 Yaşındaki Erdem Boğuldu

13.07.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da tatildeyken havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili otelin güvenlik müdürü ile bir cankurtaran gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan ailesiyle birlikte tatil için Alanya'ya gelen Erdem Ateş (8), birlikte otelin havuzunda yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden aile bireyleri ve otel görevlileri tarafından sudan çıkarılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı Kırbıyık Resort Hotel'in güvenlik müdürü ile görevli cankurtaran gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Alanya, Çocuk, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 Yaşındaki Erdem Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: 8 Yaşındaki Erdem Boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.