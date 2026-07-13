8 Yaşındaki Erdem Boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki Erdem Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili otelin güvenlik müdürü ile bir cankurtaran gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan ailesiyle birlikte tatil için Alanya'ya gelen Erdem Ateş (8), birlikte otelin havuzunda yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden aile bireyleri ve otel görevlileri tarafından sudan çıkarılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı Kırbıyık Resort Hotel'in güvenlik müdürü ile görevli cankurtaran gözaltına alındı. - ANTALYA