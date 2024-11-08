85 Yaşındaki Adam 4. Kattan Düştü - Son Dakika
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85 Yaşındaki Adam 4. Kattan Düştü

Elazığ'da 85 yaşındaki Hasan Özer, 4 katlı apartmanın son katından düşerek hayatını kaybetti.

08.11.2024 21:59
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85 yaşındaki adam 4'üncü kattan düşerek öldü

ELAZIĞ - Elazığ'da 85 yaşındaki bir adam, 4 katlı apartmanın son katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay İzzetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 85 yaşındaki Hasan Özer, 4 katlı binanın son katından düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cansız, morga kaldırıldı.

Şahsın bileklerinde kesiklerin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 85 Yaşındaki Adam 4. Kattan Düştü - Son Dakika

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