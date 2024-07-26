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86 yaşındaki kimsesiz adam, virane yapıdaki kanepede ölü bulundu

ANTALYA - Manavgat'ta 86 yaşındaki bir kişi tek başına yaşadığı virane yapıda ölü olarak bulundu.

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7023 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Irmak kenarında bulunan tek katlı virane yapıda kanepe üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler verilen adrese gitti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adının İrfan Akovalıer olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Akovalıer'in, uzun süredir virane yapıda tek başına yaşadığı öğrenilirken, 86 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.