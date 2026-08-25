9 Yaşındaki Merve Hastanede Hayatını Kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki çocuk, dün gece Ziyaret beldesindeki evinde havale geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı Ziyaret beldesindeki evinde fenalaşan 9 yaşındaki Merve Kınay, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede havale geçirdiği değerlendirilen Merve'nin durumu ağırlaştı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve Kınay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merve Kınay'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.