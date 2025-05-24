9 Yıldır Gizli Cinayet: Üvey Baba İtiraf Etti - Son Dakika
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9 Yıldır Gizli Cinayet: Üvey Baba İtiraf Etti

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24.05.2025 09:19
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9 Yıldır Gizli Cinayet: Üvey Baba İtiraf Etti
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Üvey baba, 9 yaşındaki engelli çocuğu sesinden rahatsız olduğu için öldürdüğünü itiraf etti.

Sesinden rahatsız olduğu 9 yaşındaki üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

Üvey baba cinayet işledi, öz annesi gizledi

Anne ve üvey babanın kan donduran planı: 9 yıllık cinayet itirafla ortaya çıktı

ISPARTA - İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken, bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi. Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü. Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.

Cinayet itirafı ve tutuklama

20 Mayıs'ta Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Fatma Çavdar ise ifadesinin ardından "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Çetin dosyasında yeni gözaltılar

Öte yandan, 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin dosyasında ise yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, İnsan Hakları, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Karaman, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 Yıldır Gizli Cinayet: Üvey Baba İtiraf Etti - Son Dakika

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