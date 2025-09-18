93 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı kırsal mahallede, 93 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal mahalledeki evinde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Kızılhan, yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. - DENİZLİ