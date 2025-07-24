95 Yaşındaki Alzheimer Hastası Kayıp Bulundu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan Durak Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

14 Temmuz sabahından beridir kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Durak Ünal'ın cenazesine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre Durak Ünal'ın evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki derenin içinde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT