ABD Bölge Yargıcı, Trump'ın gizli belge davasında iddianameyi reddetti - Son Dakika
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ABD Bölge Yargıcı, Trump'ın gizli belge davasında iddianameyi reddetti

ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'daki malikanesinde devlete ait 100'ü aşkın gizli belgeyi yasadışı sakladığı suçlamasıyla açılan davada iddianameyi reddetti. Yargıç Cannon, davayı açan savcının yasadışı bir şekilde atandığına ve finanse edildiğine hükmetti. Trump ise davanın reddedilmesinin ardından ulusu birleştirme çağrısı yaparak, tüm cadı avlarının reddedilmesi gerektiğini belirtti.

15.07.2024 18:38
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ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'ya bağlı Mar-a-Lago'daki malikanesinde devlete ait 100'ü aşkın gizli belgeyi yasadışı sakladığı suçlamasıyla açılan davada iddianameyi reddetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 13 Temmuz'da uğradığı suikast girişiminin ardından programlarına devam ederken, kendisi adına açılan gizli belge davasında yeni bir gelişma yaşandı. ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'ya bağlı Mar-a-Lago'daki malikanesinde devlete ait 100'ü aşkın gizli belgeyi yasadışı sakladığı suçlamasıyla açılan davada iddianameyi reddetti. Cannon, davayı açan Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in ABD anayasası uyarınca yasadışı bir şekilde atandığına ve finanse edildiğine hükmetti.

Özel yetkili savcıların Yargıç Aileen Cannon'un kararına itiraz etmesi beklenirken, savcılar kararın bozulması halinde davanın başka bir yargıca atanmasını da talep edebilecek.

"Bunu tüm cadı avlarının reddedilmesi izlemelidir"

Trump davanın reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü yaşanan korkunç olayların ardından ulusumuzu birleştirme yolunda ilerlerken, Florida'daki kanunsuz iddianamenin reddedilmesi sadece ilk adım olmalı. Bunu hızlı bir şekilde tüm cadı avlarının reddedilmesi izlemelidir. Demokrat Adalet Bakanlığı, Joe Biden'ın siyasi rakibi olan bana karşı bir seçim komplosu olan bu siyasi saldırıların tümünü koordine etti. Adalet sistemimizin bir silah haline getirilmesine son vermek ve Amerika'yı yeniden büyük yapmak için bir araya gelelim" ifadelerini kullandı.

Trump'a birçok farklı suçlama yöneltilmişti

Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait 100'ü aşkın gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a birçok farklı suçlama yöneltilmiş ve dava açılmıştı. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, 5 Kasım 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yarışacak. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD Bölge Yargıcı, Trump'ın gizli belge davasında iddianameyi reddetti - Son Dakika

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