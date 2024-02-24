ABD'de 47 Kişi Çocuklara Yönelik İnternet Tacizinden Yakalandı - Son Dakika
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ABD'de 47 Kişi Çocuklara Yönelik İnternet Tacizinden Yakalandı

ABD\'de 47 Kişi Çocuklara Yönelik İnternet Tacizinden Yakalandı

ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, internet üzerinden çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunan 47 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 13 çocuk kurtarıldı ve 47 şüpheli hakkında 90'dan fazla suç duyurusunda bulunuldu.

24.02.2024 11:41
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ABD polisi Texas eyaletinde çocuklara yönelik internet üzerinden cinsel tacizde bulunan 47 kişiyi yakaladı.

ABD'nin Texas eyaletinde internet üzerinden çocukları taciz eden gruba operasyon gerçekleştirildi. Kuzey Texas genelinde internet üzerinde cinsel tacize uğrayan çocukları kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen 15 Ocak'ta başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan baskınlarda da şüphelilere ait olduğu düşünülen elektronik cihazlara ve bazı belgelere el konuldu. Yetkililer operasyon sonucu 13 çocuğun kurtarıldığını, 47 şüpheliye 90'dan fazla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. - TEXAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'de 47 Kişi Çocuklara Yönelik İnternet Tacizinden Yakalandı - Son Dakika
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