Doğum sırasında aşırı güç kullanan doktor, bebeğin başını kopardı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde, doğum sırasında doktor bebeğim kafasını aşırı güç kullanarak bebeğin başı koptu. Aile dava açtı. Yapılan adli tıp değerlendirmesi sonrası bebeğin ölümünün cinayet olduğuna karar verildi.

21 yaşındaki Jessica Ross, doğum yapmak içinSouthern Regional Medical Center'a gitti. Doğum sırasında doktor bebeğinin başının gereğinden fazla güç kullanarak çekmeye çalışırken bebeğin başı koptu. Bunun üzerine kendisi ile aynı yaşta olan erkek arkadaşı Treveon Isaiah Taylor ile hastaneye dava açtı.

Adli tıbbın yaptığı incelemede bebeğin ölümünün tıbbi hata değil, cinayet olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Ailenin avukatı Roderick Edmond, hastanenin de olayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

Hastane yaptığı açıklamada;olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve her konuda ailenin yanında olacaklarını belirtti.

Hastanenin sahibi olan Prime Healthcare Services, "En içten düşünce ve dualarımızın aileyle ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte olduğunu" belirten bir bildiri yayınladı.

Davada ağır ihmal, dolandırıcılık ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntı yaratma suçlamaları yer alıyor. Aile, bebeğin 10.000 dolarlık cenaze masrafını karşılanmasının yanı sıra henüz miktarı belirtilmemiş tazminat talep ediyor. Cinayetle suçlanan Dr. St. Julian henüz savunmasını sunmadı ve davayla ilgili kamuya açık bir yorumda bulunmadı.