ABD'de California'da Tarihin En Büyük Orman Yangını: Park Yangını - Son Dakika
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ABD'de California'da Tarihin En Büyük Orman Yangını: Park Yangını

California eyaletinde çıkan Park yangını, tarihin en büyük 6. orman yangını olarak kaydedildi. Şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu ve alevlerle mücadele devam ediyor. Yangının başlatılmasıyla suçlanan şahıs mahkemeye çıktı.

30.07.2024 15:33
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ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen "Park" yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz Çarşamba günü günü çıkan "Park" yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre "Park yangını", eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını oldu. Alevler şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alanı küle çevirdi. Cuma gününden pazar gününe kadar 2 kat büyüyen yangın nedeniyle 4 bölgede en az 114 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Söndürme çalışmaları binlerce itfaiyecinin katılımıyla sürüyor.

Yangını başlatmakla suçlanan şahıs mahkemeye çıktı

Öte yandan yangını çıkarmakla suçlanan ve perşembe günü tutuklanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 1 Ağustos Perşembe gününe ertelendi. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenildi. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de California'da Tarihin En Büyük Orman Yangını: Park Yangını - Son Dakika

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