ABD\'de Cami Önünde Silahlı Saldırı: İmam Hayatını Kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde cami önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan imam Hasan Şerif, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dünyanın dört bir yanında artan ırkçılık ve İslamofobi ABD'de bir can daha aldı. ABD'nin New Jersey eyaletinde dün yerel saatle 06.00 sıralarında Masjid Muhammad-Newark Camii dışında imam Hasan Şerif silahlı saldırıya uğramıştı. Şerif'in son durumuna ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamada, imam Hasan Şerif'in vücudunda çok sayıda kurşun yarası ile hastaneye getirildiği belirtilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor" dedi.

Vurulma olayıyla ilgili bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verileceğini belirten Platkin, "Küresel olarak ve eyaletimiz genelinde yaşayan pek çok topluma, özellikle de Müslüman toplumuna yönelik önyargıların artmasıyla, New Jersey'de cinayet haberinin ardından şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum" dedi.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. - NEW JERSEY