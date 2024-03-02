ABD'de Elijah McClain'in ölümüne sebep olan sağlık görevlisine hapis cezası

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ABD'de 2019 yılında gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden Elijah McClain'e yüksek dozda sakinleştirici veren Peter Cichuniec adlı sağlık görevlisine 5 yıl hapis cezası verildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde 2019 yılında yaşanan olayda, polis tarafından şüpheli olarak durdurulan ve gözaltına alınmak istenen Elijah McClain adlı gence 2 sağlık görevlisi tarafından sakinleştirici verilmişti. McClain'in sağlık görevlilerinin sakinleştirici vermesinin ardından açılan davanın son duruşmasında iki sağlık görevlisi, McClain'in ölümündeki rolleri sebebiyle suçlu bulunmuştu. Sağlık görevlisi Cichuniec'in cezası belli oldu. 51 yaşındaki Cichuniec'e yüklü bir sakinleştirici enjekte etme kararını verdiği gerekçesiyle ikinci derece saldırı suçundan mahkum edilerek 5 yıl hapis cezası verildi. Cooper'ın cezasını Nisan ayındaki duruşmada açıklanacak.

Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec adlı görevlilerini 3 yıla kadar hapis cezası öngören "ihmalden kaynaklı cinayetten" suçlu bulunmuştu. Cichuniec ikinci derece saldırı suçundan suçlu bulunmuş, Cooper saldırı suçundan aklanmıştı. Hakim Mark Warner, Cichuniec'in derhal gözaltına alınmasını isterken Cooper'ın 1 Mart'ta mahkeme kararı ve ceza açıklanana kadar kefaletle serbest kalmasına karar vermişti.

Öte yandan, olaya karışan polis memurları Nathan Woodyard ve Jason Rosenblatt Kasım ve Ekim aylarında suçlamalardan beraat etmişti. Randy Roedema adlı polis memuru ise Ekim ayında ihmal sonucu cinayete neden olmak ve üçüncü derece saldırı suçlarından suçlu bulunmuş, Ocak ayında 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - COLORADO