ABD'de 2019 yılında gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden Elijah McClain'e yüksek dozda sakinleştirici veren Peter Cichuniec adlı sağlık görevlisine 5 yıl hapis cezası verildi.
ABD'nin Colorado eyaletinde 2019 yılında yaşanan olayda, polis tarafından şüpheli olarak durdurulan ve gözaltına alınmak istenen Elijah McClain adlı gence 2 sağlık görevlisi tarafından sakinleştirici verilmişti. McClain'in sağlık görevlilerinin sakinleştirici vermesinin ardından açılan davanın son duruşmasında iki sağlık görevlisi, McClain'in ölümündeki rolleri sebebiyle suçlu bulunmuştu. Sağlık görevlisi Cichuniec'in cezası belli oldu. 51 yaşındaki Cichuniec'e yüklü bir sakinleştirici enjekte etme kararını verdiği gerekçesiyle ikinci derece saldırı suçundan mahkum edilerek 5 yıl hapis cezası verildi. Cooper'ın cezasını Nisan ayındaki duruşmada açıklanacak.
Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec adlı görevlilerini 3 yıla kadar hapis cezası öngören "ihmalden kaynaklı cinayetten" suçlu bulunmuştu. Cichuniec ikinci derece saldırı suçundan suçlu bulunmuş, Cooper saldırı suçundan aklanmıştı. Hakim Mark Warner, Cichuniec'in derhal gözaltına alınmasını isterken Cooper'ın 1 Mart'ta mahkeme kararı ve ceza açıklanana kadar kefaletle serbest kalmasına karar vermişti.
Öte yandan, olaya karışan polis memurları Nathan Woodyard ve Jason Rosenblatt Kasım ve Ekim aylarında suçlamalardan beraat etmişti. Randy Roedema adlı polis memuru ise Ekim ayında ihmal sonucu cinayete neden olmak ve üçüncü derece saldırı suçlarından suçlu bulunmuş, Ocak ayında 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - COLORADO
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de Elijah McClain'in ölümüne sebep olan sağlık görevlisine hapis cezası - Son Dakika
Kırklareli'nde yapılan operasyonda, kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ve 39 bin 96 makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Denizli'de konteyner, ahşap ev ve römork gibi ürünlerin ilanlarını veren dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Şebeke, mağdurlardan para alarak sahte fatura ve videolarla ürünün gönderildiğini söylüyordu.
Sultanbeyli'de bir sürücü, otomobiliyle sokakta manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Herhangi bir yaralanma olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Göksu Mahallesi'nde bir kişi tarafından yol kenarında hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yılanlı köyünde yaşayan R.H, atının eyerini çaldığını iddia ettiği Eyüp Ballı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.H, evden getirdiği silahla ateş ederek Ballı'yı öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan R.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
Tekirdağ'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde bir zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu ve gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişi, lüks otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu. Şahsın kimliği henüz belirlenemedi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesinde yapılan operasyonda 55 kg toz esrar ve 2.5 kg kubar esrar olmak üzere toplamda 57 kg 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.
Aydın'ın Çine ilçesinde iki kuzen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. adlı kuzen, tüfekle ateş açarak Ali Arı'yı öldürdü. Olayın ardından M.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Pendik'te bir evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Ağlama sesiyle fark edilen bebek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı. Olay, 1 Mart tarihinde İstanbul Pendik İlçesi'nde saat 04.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde Bayram Çakır isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağlama sesi duydu. Sesin nereden geldiğini kontrol etmek için dışarıya çıkan Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu farketti. Bebeğin etrafında herhangi bir kişinin bulunmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesine bırakılan bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye götürerek, yoğun bakıma aldı. Polis ekipleri bebeği bulan şahsın ifadesini alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın yaşandığı apartmanda oturan Nermin Çakır, 'Üst komşu seslendi aşağı indim. Çocuğu aldım sardım eşimle beraber, sonra üst komşu da geldi polisi çağırdık. Onlar geldi çocuk çıplak daha yeni doğmuş ve sağ, eşimle beraber polisi aradık. Sabahtan beri de karakolda önce polis geldi sonra ambulans geldi hastaneye götürdüler' dedi. Olayla ilgili konuşan Refika Bolat, 'Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama yüzükoyun bırakmışlar bilmiyoruz ambulans götürmüş bebeği. kimin bıraktığını bilmiyoruz. Şu an polisler inceleme yapıyorlar Topraklı bölgeye bırakmışlar' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?