ABD'de Nancy Pelosi'nin eşine saldıran şahsa 30 yıl hapis cezası

3.Sayfa

ABD'de 2022 yılında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin San Francisco şehrindeki evine girerek eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran David DePape, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de 2022 yılında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye çekiçle saldıran şahsın cezası belli oldu. Pelosi'nin San Francisco şehrindeki evine girerek saldırıyı gerçekleştiren David DePape, saldırı ve kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunarak, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada söz alan Paul Pelosi, DePape'in Nancy Pelosi için "sürünün lideri" tanımını kullandığını belirterek, "Amacının onu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi" dedi. Paul Pelosi, "Ona, çekice ve kravatlara bakmak korkunçtu. Ciddi bir tehlike içinde olduğumu fark ettim. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalıştım" diye konuştu.

"DePape'in hedef listesi vardı"

Cezanın açıklanmasından önce mahkemeye bir mektup gönderen eski Başkan Pelosi, DePape'e "çok uzun" bir ceza verilmesi çağrısında bulunarak, eşiyle bu olayı hiçbir zaman konuşamadıklarını belirtti. Pelosi mektupta, "Paul bu olayı tekrar yaşamak istemiyor ve doktorların tavsiyesi de bu vahşi saldırı hakkında konuşmanın sadece travmasını yenileyeceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Savcılar ise, DePape'in bir "şiddet planı" olduğunu savundu. Savcıların savunmasına göre, olay yerine gelen görevlilere bir "hedef listesi" olduğundan bahseden DePape'in "gerçeği açıklamaması halinde Bayan Pelosi'nin diz kapaklarını kıracağını söylediği" vurgulandı.

DePape'in mahkemece atanan avukatı Jodi Linker ise, müvekkilinin sağcı komplo teorileriyle motive olduğunu ve buna "varlığının her zerresiyle" inandığını savundu. - WASHINGTON