ABD'de New Jersey merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'de merkez üssü New Jersey eyaleti olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.23'te New Jersey merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, eyalete bağlı Hunterdon bölgesindeki Whitehouse İstasyonu yakınlarında yüzeyin 4.7 km altında meydana gelen depremin 42 milyondan fazla kişi tarafından hissedildiği aktarıldı. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir yaralanma ya da ölümün bildirilmediğini, depremin hissedildiği bölgelerde incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın depremle ilgili bilgilendirildiği ve New Jersey Valisi Phil Murphy ile görüştüğü belirtildi.

New Jersey merkezli depreme New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yakalanan temsilciler ise soğukkanlılıklarını koruyarak konuşmalarını sürdürdü. - NEW JERSEY