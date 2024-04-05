ABD'de merkez üssü New Jersey eyaleti olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.23'te New Jersey merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, eyalete bağlı Hunterdon bölgesindeki Whitehouse İstasyonu yakınlarında yüzeyin 4.7 km altında meydana gelen depremin 42 milyondan fazla kişi tarafından hissedildiği aktarıldı. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir yaralanma ya da ölümün bildirilmediğini, depremin hissedildiği bölgelerde incelemelerin devam ettiğini söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın depremle ilgili bilgilendirildiği ve New Jersey Valisi Phil Murphy ile görüştüğü belirtildi.
New Jersey merkezli depreme New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yakalanan temsilciler ise soğukkanlılıklarını koruyarak konuşmalarını sürdürdü. - NEW JERSEY
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de New Jersey merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Ahmet Kartepe isimli genç, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ın Göksun-Elbistan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve yabancı uyruklu 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun Kavak'ta yerel seçimler sonrası AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen belediyede akılalmaz bir olay yaşandı. Yeni başkan Şerif Ün, makam aracını içi su dolu bir şekilde teslim aldı. Bu durum büyük tepki topladı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan bir genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından genç, polis ekiplerine teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ta gerçekleşen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çalınan eşyaların sosyal medya üzerinden satıldığı belirlendi. Diğer şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, firari bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisi 2 zanlı tutuklandı. Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 8 hırsızlık olayının şüphelisi 7 zanlı tespit edildi ve 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sosyal paylaşım sitesinden sattıkları belirlendi. Çalınan eşyaların bir kısmı sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 6 şahıstan 3'ü serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki birisi çocuk toplam 14 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?