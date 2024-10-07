ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu - Son Dakika
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ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu

ABD\'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu

Memphis'te ünlü DJ Ricky Buchanan'ın evinde başı kesilmiş halde bulunması, ailesi ve toplumu sarstı. Aile, olayın soygun kaynaklı olabileceğini düşünüyor. Polis soruşturması sürerken, yakınları adalet için çabalıyor. Olay, Memphis müzik camiasını ve Raleigh mahallesini derinden etkiledi. Buchanan'ın dostları ve hayranları, anısını yaşatmak için etkinlikler düzenliyor. Gizemli ölüm, yerel halkı endişelendirirken, güvenlik önlemleri tartışılıyor.

07.10.2024 09:26
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Memphis'in tanınmış DJ'lerinden 59 yaşındaki Ricky Buchanan'ın trajik ölümü, ailesini ve yerel toplumu derinden sarstı. 24 Ocak'ta evinde başı kesilmiş halde bulunan Buchanan'ın ölümü, hâlâ gizemini koruyor.

Ağabeyi John Buchanan, The U.S. Sun'a verdiği demeçte, kardeşinin cesedini bulduğu anı anlattı. Komşunun endişeli aramasıyla eve giden John, Ricky'nin vücudunu tuhaf bir pozisyonda, başının ise yaklaşık 2,5 metre uzakta olduğunu gördüğünü söyledi.

"DJ Slick Rick" olarak tanınan Ricky, annesiyle birlikte yıllarca The Stage Shop adlı canlı müzik barını işletmişti. Oğlunun ölümünden üç ay sonra annesi Nita Makris de üzüntüden hayatını kaybetti.

Olayın en şok edici yönlerinden biri, polis incelemesinden günler sonra ailenin evde kanlı bir testere bıçağı bulması oldu. Buchanan'ın yeğeni Ashley Shea, "Gördüğüm anda ne olduğunu anladım," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Aile, Ricky'nin bir soygun sırasında öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyor. John, evdeki dağınıklığın ve kardeşinin vücudunun durumunun, saldırganların bir şey aradığını gösterdiğini düşünüyor.

Olayla ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça, ailenin endişeleri artıyor. Shea, "Sanki bir tuzağa düşürülmüş gibiydi. Eve girer girmez saldırıya uğramış olabilir," dedi.

Memphis polisi, olayı hâlâ "nedeni belirlenemeyen ölüm" olarak nitelendiriyor. Ancak aile, sevdiklerinin başına gelenleri tam olarak anlamak ve adaletin yerini bulması için mücadele etmeye devam ediyor.

Bu trajik olay, Memphis'in müzik camiasını ve Raleigh mahallesini derinden etkiledi. Ricky Buchanan'ın arkadaşları ve hayranları, onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Dünya, Müzik, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    ne olduysa dünyada bu korona aşıları vurulduktan sonra başladı dikkat edin 3 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    ne oluyor bu millete kafa kesen kesene Ondan sonra ışıdcılara laf ediyorlar 4 0 Yanıtla
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